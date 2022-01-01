Максим Кис покидает должность начальника Пермской дирекции дорожного движения Он был руководителем учреждения 11 лет Поделиться Твитнуть

Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис уходит в отставку. Его последним рабочим днём станет 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На должность руководителя муниципального казённого учреждения «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис был назначен в апреле 2011 года.

До этого, с 2009 года, занимал должность заместителя начальника департамента дорог и транспорта.

В задачи дирекции входит организация и оперативное управление дорожным движением на территории Перми, обеспечение наиболее эффективного развития улично-дорожной сети, сокращение времени задержек транспорта при существующих дорожных условиях.

Также в функционал учреждения входит развитие и содержание технических средств организации дорожного движения: дорожных знаков, светофоров, разметки, пешеходных ограждений, а также искусственных неровностей.





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