Елена Синица Началось строительство дороги в районе промузла Осенцы Поделиться Твитнуть

В Перми началось строительство новой дороги в районе промышленного узла «Осенцы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Поясняется, что по Нестюковскому тракту, на противоположной стороне от д. Устиново, уже обустроен строительный штаб, работает техника.

Напомним, работы выполняет ООО «ТехДорГрупп».

Новая дорога соединит Нестюковский тракт с ул. Промышленной и пройдёт от д. Устиново до промузла. Протяжённость составит около 1,9 км. Дорога будет двухполосной, в асфальтовом исполнении, с освещением (предполагается 88 новых опор). Длина путепровода — 208 м. Срок завершения работ — октябрь 2024 года.

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