Елена Синица
За год пермский бизнес-омбудсмен получил более 900 жалоб от предпринимателей
Почти каждая пятая касалась действий контрольно-надзорных органов
За 2021 год краевому бизнес-омбудсмену Павлу Новосёлову поступило 915 жалоб от предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
При этом 17% жалоб касались действий контрольно-надзорных органов при проведении проверок.
Поясняется, что доля поднадзорных субъектов, подвергнутых проверкам в Пермском крае, в прошедшем году увеличилась на 35%, хотя в течение всего года действовал мораторий на проведение плановых проверок.
В то же время, контрольно-надзорные органы стали чаще использовать предупреждение в качестве административного воздействия.
Ещё 14% заняли обращения, связанные с мерами по противодействию распространению COVID-19.
Кроме этого, Павел Новосёлов отметил, что многие предприниматели не обладают всем объёмом информации о налоговых льготах и новых финансовых инструментах, которыми могут воспользоваться. В связи с этим необходимо усилить работу в этом направлении.
Напомним, ранее краевой парламент одобрил налоговые меры поддержки для бизнеса.
Также в Перми разработали свой пакет мер поддержки предпринимателей.
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