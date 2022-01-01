Елена Синица Депутаты заксобрания одобрили налоговые меры поддержки бизнеса Первый срез для проверки эффективности мер планируется через три месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты заксобрания поддержали несколько законопроектов об изменениях условий налогообложения для бизнеса. Решение принято на пленарном заседании парламента 17 марта.

Так, в первом чтении поддержано расширение категорий налогоплательщиков, которым будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет. Кроме этого, в двух чтениях депутаты одобрили снижение налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения для пострадавших отраслей и законопроект об установлении льготы по налогу на имущество организаций. Предполагается, что владельцы торгово-офисных помещений смогут получить скидку по этому виду налога в размере 50%.





Напомним, последнюю меру поддержки депутат Юрий Борисовец назвал «вредной», высказав мнение, что она «автоматически убьёт предприятия».





На пленарном заседании глава минэка Эдуард Соснин обратил внимания депутатов, что это первый пакет мер поддержки. Он также добавил, что для проверки эффективности мер срез планируется провести через три месяца после введения льгот.

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