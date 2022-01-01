Мария Сыропятова Сотрудники, занятые в производстве KitKat на пермской фабрике Nestle, снова вышли на работу Ранее рабочих отправили в простой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Все сотрудники производственных линий шоколада KitKat вышли на работу, об этом «Новому компаньону» сообщили в профсоюзной организации пермской фабрики Nestle. Ранее крайсовпроф опубликовал на сайте информацию о выводе 26-27 марта рабочих, занятых производством KitKat, в простой с оплатой 2/3 от оклада.

Когда сотрудники вернулись к работе и чем заняты на производстве, в компании оперативно пояснить не смогли.

Напомним, ранее швейцарская компания Nestle заявила о планах приостановить в России продажу продукции под брендами KitKat и Nesquik. Заявление об этом было передано англоязычным СМИ.

«Мы сосредоточим наши усилия на обеспечении потребителей продукцией в социально-значимых категориях, в частности детского, специализированного и медицинского питания», — прокомментировали тогда решение в Пермском филиале Nestle Россия и пообещали сохранить заработную плату рабочим.

В Государственной инспекции труда по Пермскому краю вынесли компании предупреждение о недопустимости нарушения трудовых прав.

Пермские производственные линии Nestle, в том числе, производят кондитерские изделия под брендом KitKat и готовые завтраки Nesquik.

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