Мария Сыропятова Трудинспекция направила предостережение пермскому филиалу Nestle Россия В гострудинспекции прокомментировали информацию о временной приостановке предприятий Nestle в Перми Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено филиалом ООО «Нестле Россия» в Перми

Государственная инспекция труда по Пермскому краю направила предостережение Пермскому филиалу Nestle Россия «о недопустимости нарушения трудовых прав работников в связи с приостановкой производства».

В инспекции отмечают, что пока обращений от работников предприятия к ним не поступало ни в связи с приостановкой, ни по поводу сокращений. При этом ведомство уже направило запрос, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, 23 марта стало известно о планах Nestle о приостановке продаж части брендов на территории России. Среди них KitKat и Nesquik, которые производят на пермских фабриках Nestle Россия. Также в сообщениях англоязычных СМИ указывалось на приостановку существенной части производства в России. Сегодня на предприятии уточнили, что пока приостановка отгрузки не произошла, предприятие продолжает работать в прежнем режиме.

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