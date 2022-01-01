Перрон пермского аэропорта могут отремонтировать за 22,3 млн рублей Подрядчик должен выполнить работы за два месяца Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

Пермский аэропорт приступил к поиску подрядчика на ремонт асфальтобетонного покрытия перрона площадью 27,3 тыс. кв. м. Информация о конкурсе опубликована на портале госзакупок.

Отмечается, что перрон является объектом федерального имущества. Подрядчику, в частности, предстоит ликвидировать сколы кромок плит, колеи, провалы и другие дефекты на площади 17,8 тыс. кв. м.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 22,3 млн руб.

Окончание выполнения работ — не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора.

Заявки принимаются до 21 апреля, итоги конкурса должны быть подведены 29 апреля.

Напомним, в конце июля 2021 года Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком «Стройтрансгаз». Организация занималась реконструкцией перрона в пермском аэропорту. В ходе проверки выяснилось, что покрытие рулёжной дорожки и перрона не соответствовало классу прочности бетона и допустимой толщине.

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