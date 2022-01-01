Перрон пермского аэропорта могут отремонтировать за 22,3 млн рублей
Подрядчик должен выполнить работы за два месяца
Пермский аэропорт приступил к поиску подрядчика на ремонт асфальтобетонного покрытия перрона площадью 27,3 тыс. кв. м. Информация о конкурсе опубликована на портале госзакупок.
Отмечается, что перрон является объектом федерального имущества. Подрядчику, в частности, предстоит ликвидировать сколы кромок плит, колеи, провалы и другие дефекты на площади 17,8 тыс. кв. м.
Начальная (максимальная) стоимость работ — 22,3 млн руб.
Окончание выполнения работ — не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора.
Заявки принимаются до 21 апреля, итоги конкурса должны быть подведены 29 апреля.
Напомним, в конце июля 2021 года Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком «Стройтрансгаз». Организация занималась реконструкцией перрона в пермском аэропорту. В ходе проверки выяснилось, что покрытие рулёжной дорожки и перрона не соответствовало классу прочности бетона и допустимой толщине.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.