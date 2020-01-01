Реконструкция инфраструктуры пермского аэропорта начнётся в 2022 году В планах на год нарастить пассажиропоток Большого Савино до 2,2 млн человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми разработаны новые проектные решения по реконструкции первого этапа инфраструктуры аэропорта Большое Савино, об этом сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. «Рассчитываем, что реализация начнётся уже в этом году», — добавил он.

Напомним, в конце июля 2021 года Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком «Стройтрансгаз». Эта подрядная организация занималась реконструкцией перрона в аэропорту Большое Савино. В ходе проверки выяснилось, что покрытие рулёжной дорожки и перрона не соответствовало классу прочности бетона и допустимой толщине.

Алякринский также сообщил, что в планах на 2022 год нарастить пассажиропоток пермского аэропорта до 2,2 млн человек. По итогам 2021 года пассажиропоток Большого Савино составил 1,9 млн человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.