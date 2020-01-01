Аэропорт Перми в 2021 году обслужил 1,9 млн пассажиров Это на 16,6% больше, чем в 2019 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Международный аэропорт «Пермь» в 2021 году обслужил 1 928 330 пассажиров — это самый высокий показатель в истории пермской авиации. Годовой пассажиропоток превысил объём допандемийного 2019 года на 16,6%. Было выполнено 8365 самолёто-вылетов, что на 6,5% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Большого Савино.

За прошлый год аэропорт обслужил более 266 тыс. пассажиров в международном сегменте (−15,9% к 2019 году). В 2021 году в маршрутную сеть аэропорта вернулись такие направления, как Шарм-эш-Шейх, Хургада, Ларнака, Пафос и другие. Появились новые маршруты: Каир, Стамбул, Ереван, Баку и другие. Самое популярное международное направление — Анталья (120 тыс. пассажиров).

На внутренних воздушных линиях было перевезено более 1,65 млн человек (+24,2% к 2019 году). Самое популярное направление Москва — 847 тыс. пассажиров (это на 73 тыс. меньше, чем в 2019 году). Но отмечается глобальный рост популярных туристических маршрутов: в Симферополь и Калининград улетело в четыре раза больше пассажиров, чем в 2019 году, в Анапу — в три раза, в Санкт-Петербург и Минеральные Воды — в 2,5 раза.

Событием 2021 года для аэропорта стал приход нового партнера — авиакомпании Red Wings. Авиаперевозчик уже приступил к выполнению программ рейсов из Перми в Астрахань, Мурманск, Челябинск, Омск и Махачкалу.

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