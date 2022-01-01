Мария Сыропятова Оборот общепита в Пермском крае упал на 7,3% Оборот непродовольственной торговли вырос на 7,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые два месяца 2022 года оборот предприятий общественного питания в Пермском крае составил 3,7 млрд руб., что на 7,3% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом оборот непродовольственной торговли вырос: в январе-феврале 2022 года он сложился на уровне в 56,9 млрд руб., что на 7,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Оборот продуктов питания также немного подрос. За первые два месяца 2022 года он составлял 48,6 млрд руб., что на 0,7% больше аналогичных значений прошлого года.

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