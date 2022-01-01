На Украине при выполнении боевого задания погиб контрактник из Кунгура Анатолию Торсунову было 19 лет Поделиться Твитнуть

Анатолий Торсунов

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В ходе спецоперации на Украине при выполнении задания 12 марта погиб 19-летний житель Кунгура Анатолий Торсунов. Об этом сообщили в администрации Кунгурского МО.

Анатолий Торсунов в 2018 году окончил девять классов МБОУ «Юговская ООШ», затем обучался в ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1» по специальности сварщик, окончил обучение в июне 2021 года. Службу по контракту проходил в должности наводчика мотострелкового батальона.

Сотрудники администрации и депутаты думы округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня же стало известно о гибели уроженца посёлка Новоильинский Пермского края Георгия Заляпукина.

Анатолий Торсунов стал 16-м жителем Пермского края, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

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