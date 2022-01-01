На Украине в ходе спецоперации погиб 15-й военнослужащий Прикамья Информацию о гибели контрактника из Новоильинского подтвердили в администрации губернатора Поделиться Твитнуть

Георгий Зеляпукин

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В ходе военной операции на Украине погиб уроженец посёлка Новоильинский Пермского края контрактник Георгий Заляпукин.

Информацию подтвердили в администрации губернатора. В ведомстве выразили соболезнования родным погибшего.

Таким образом, с начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине погибли уже 15 военнослужащих из Пермского края.

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