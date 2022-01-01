Елена Синица Согласован внешний облик Пермского крематория Заключение госэкпертизы на проект планируется получить до октября 2022 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти согласовали колерный паспорт здания Пермского крематория. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в социальных сетях.

Он также сообщил, что работы ведутся в соответствии с графиком. Так, в марте было получено положительное решение Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны для крематория на территории кладбища «Восточное».

Весь комплект документации, включая положительное заключение госэкспертизы, планируется получить до октября. Затем начнётся само строительство.

«Этот долгострой уже нужно сдвинуть с мёртвой точки. Пермь — один из немногих городов-миллионников, где нет действующего крематория, и люди вынуждены обращаться за этой услугой в соседние регионы. Поэтому вопрос назрел очень серьёзно», — добавил Дёмкин.

Напомним, ранее Алексей Дёмкин заявил, что крематорий может начать работу уже в 2023 году.

Также сообщалось, что в 2022 году городские власти планируют начать строительство крематория на Восточном кладбище в Перми.

Крематорий

Администрация Перми

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