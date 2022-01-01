Мария Сыропятова Обустройство инфраструктуры на Ветлане, Усьвинских столбах и Каменном городе откладывается Разорваны контракты на проектирование инфраструктуры в природном парке «Пермский» Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

Расторгнуты контракты на проектирование тропы в Каменном городе, лестниц на Усьвинских столбах и Ветлане. Согласно данным портала госзакупок, это произошло в начале марта по инициативе заказчика — краевого ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края». Причина — «по вине поставщика».

В краевом минприроды пояснили, что предоставляли исполнителю работ предпринимателю Светлане Харитоновой отсрочку. Однако даже с её учётом работы так и не были выполнены. По этой причине контракты были разорваны «по итогам принятого заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов». После рассмотрения вопроса в Пермском УФАС было решено не включать сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков.

В апреле планируется повторное объявление аукционов на обустройство инфраструктуры в природном парке «Пермский» — лестниц на Ветлане и Усьвинских столбах, а также реконструкции дорожки в Каменном городе. При этом стоимость работ будет немного увеличена.

Напомним, аукционы на проектирование обустройства инфраструктуры в природном парке «Пермский» были проведены осенью 2022 года, а уже в декабре победитель аукционов предприниматель Светлана Харитонова сорвала сроки выполнения первого этапа работ.

Стоимость проектирования работ по итогам аукционов существенно снизилась, например, на Ветлане более чем в два раза.

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