ФАС проверит обоснованность роста цен на бумагу В Перми она подорожала втрое Поделиться Твитнуть

Сергей Данилов

Федеральная антимонопольная служба на фоне большого количества жалоб от граждан о росте цен на бумагу запросила у крупнейших производителей всю информацию для проверки. Как отметили в ФАС, «при выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования».

Как сообщает газета «Пятница», в магазинах Перми цены на офисную бумагу выросли за месяц примерно в три раза. Так, 20 февраля пачка бумаги стоила в торговой сети 240-280 руб., а сегодня (23 марта) — от 800 до 1 тыс. руб. Также бумагу можно купить на сайте Avito по цене 900 руб. за пачку в 500 листов.

Что касается оптовых поставщиков, то они не только подняли цены, но и ограничили отпуск продукции до одной коробки.

Напомним, дефицит бумаги и рост цен связывают с введением санкций в отношении российской промышленности. В частности, зарубежные предприятия прекратили ввоз в РФ отбеливающих химикатов, необходимых в производстве бумаги.

Ранее Пермское УФАС сообщило об открытии горячей линии для жалоб на рост цен. Сигналы принимаются по телефону и электронной почте.













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