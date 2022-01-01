Пермское УФАС открыло горячую линию для жалоб на рост цен Сигналы принимаются по телефону и электронной почте Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае начала работу горячая линия УФАС для приёма обращений граждан по вопросам изменения цен на товары и их наличия в магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Звонки принимаются по номеру (342) 235-12-83 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). В пятницу горячая линия будет работать до 16:45.

Жалобы можно также направлять по электронной почте: to59@fas.gov.ru.

Как пояснили в УФАС, при подаче обращения гражданину необходимо назвать фамилию, имя, отчество, а также сообщить наименование товара, его вес или объём, производителя, дату похода в магазин, его адрес и то, на сколько изменилась цена товара или в каком именно магазине наблюдается дефицит.

Ранее Пермское УФАС зафиксировало рост цен на социально значимые товары. Краевые власти рост цен опровергают.

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