Бывший запред правительства Прикамья останется в СИЗО до 23 июня Елена Лопаева доставлена в Пермь для производства следственных действий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Срок содержания под стражей бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой суд продлил до 23 июня. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Елена Лопаева сейчас находится в СИЗО №5 Перми, в регион она была доставлена для производства следственных действий.

Напомним, 26 января в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода Елена Лопаева была арестована на два месяца (до 23 марта 2022 года). Она обвиняется в хищении денежных средств благотворительного фонда «Содействие — XXI век» в особо крупном размере. По версии следствия, Елена Лопаева и Елена Найданова, занимавшая должность директора фонда, вступили в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием каждой своего служебного положения, денежных средств фонда в особо крупном размере.

Сумма ущерба превысила 50 млн руб.

Свою вину Елена Лопаева не признаёт.

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