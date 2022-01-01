Елена Синица Возведены фундаменты всех опор Чусовского моста Технический запуск ожидается в конце года Поделиться Твитнуть

Подрядчик «Стройтрансгаз» полностью завершил работы по возведению фундаментов всех 10 опор нового моста через Чусовую. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации уточнили, что первая часть пролётного строения уже надвинута с левого берега до пятой опоры.

Также продолжается сборка и надвижка металлоконструкций пролётного строения с правого берега. На сегодняшний день надвинуто 114 из 1155 метров.

Кроме этого, закончены работы по монтажу металлоконструкций пролётных строений путепровода на пересечении с ул. Цимлянской. Продолжаются работы по устройству подъездных путей.

Напомним, по плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце 2022 года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.