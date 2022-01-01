Елена Синица
Возведены фундаменты всех опор Чусовского моста
Технический запуск ожидается в конце года
Подрядчик «Стройтрансгаз» полностью завершил работы по возведению фундаментов всех 10 опор нового моста через Чусовую. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу компании.
В организации уточнили, что первая часть пролётного строения уже надвинута с левого берега до пятой опоры.
Также продолжается сборка и надвижка металлоконструкций пролётного строения с правого берега. На сегодняшний день надвинуто 114 из 1155 метров.
Кроме этого, закончены работы по монтажу металлоконструкций пролётных строений путепровода на пересечении с ул. Цимлянской. Продолжаются работы по устройству подъездных путей.
Напомним, по плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце 2022 года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.
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