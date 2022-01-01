Мария Сыропятова
Конкурс на работы по реконструкции трёх мостов в Пермском крае признан несостоявшимся
Начальная стоимость работ составляла 183,4 млн рублей
Аукцион на реконструкцию трёх мостов в Пермском крае признан несостоявшимся. Протокол об этом опубликован на портале госзакупок. Единственная поданная заявка была признана несоответствующей требованиям конкурсной документации.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести реконструкцию трёх мостов:
— через р. Ившиха на дороге «Болгары — Ю. Камский — Крылово» в Осинском районе Пермского края;
— через р. Козым на дороге Карагай — Нердва — ст. Пашня в Карагайском районе;
— через р. Осиновка на дороге Оханск — Б. Соснова в Оханском районе.
Кроме того, победитель конкурса должен разработать документацию моста через р. Осиновка.
Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 183,4 млн руб.
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