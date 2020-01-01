В Пермском крае объявлен аукцион на реконструкцию трёх мостовых переходов за 183,4 млн рублей Работы должны быть закончены в декабре 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае объявлен конкурс на поиск подрядчика по реконструкции трёх мостовых переходов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчик — Управтодор Прикамья.

.Заявки принимаются до 17 марта 2022 года. Начальная цена контракта — 183,4 млн руб.

По техзаданию подрядчику предстоит провести реконструкцию трёх мостов:

— через р. Ившиха на дороге «Болгары — Ю.Камский — Крылово» в Осинском районе Пермского края;

— через р. Козым на дороге Карагай — Нердва — Ст.Пашня в Карагайском районе;

— через р. Осиновка на дороге Оханск — Б. Соснова в Оханском районе.

Кроме того, победитель конкурса должен разработать документацию мостового перехода через р. Осиновка.

Все работы должны быть закончены до 9 декабря 2022 года.





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