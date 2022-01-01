Екатерина Овчинникова назначена директором МКУ «Городское зелёное строительство» Ранее глава Перми Алексей Дёмкин анонсировал её назначение в своём Telegram-канале Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Екатерина Овчинникова назначена директором МКУ «Городское зеленое строительство», сообщили в пресс-службе мэрии. Это новый муниципальный питомник растений, который будет выращивать и высаживать на улицах деревья и кустарники, а также мониторить их состояние.

Екатерина Овчинникова — выпускница геофака ПГНИУ по специальности «географ-эколог». В 2011 году учредила и возглавила пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры», работала директором госучреждения «Дирекция ООПТ Пермского края».

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин анонсировал назначение Е. Овчинниковой на новую должность в своем Telegram-канале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.