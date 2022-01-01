Директором учреждения «Городское зелёное строительство» будет назначена Екатерина Овчинникова Предприятие заработает в ближайшее время Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Директором нового муниципального учреждения «Городское зелёное строительство» будет назначена известный пермский эколог Екатерина Овчинникова, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципальное предприятие будет выращивать растения — крупномеры, потом высаживать их на улицах, ухаживать за зелёными насаждениями и мониторить их состояние. Питомник начнёт работать в ближайшее время, осенью стартуют первые высадки саженцев на доращивание. На проектную мощность (13 тыс. крупномеров в год) учреждение должно выйти через пять лет.

Екатерина Овчинникова является создателем первой в Перми экотропы на Липовой горе, с 2011 года возглавляет Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».

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