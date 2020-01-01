Уволилась глава ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» Екатерина Овчинникова подала в отставку после замечаний к деятельности ведомства Поделиться Поделиться Твитнуть

Валерий Заровнянных

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, руководитель ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» Екатерина Овчинникова уволилась по собственному желанию.

В пятницу, 28 мая, краевая прокуратура сообщила о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе проверки деятельности ведомства. В частности, речь шла об организованном не на должном образе учёте и мониторинге численности охотничьих ресурсов, среды обитания объектов охоты. Также в числе нарушений — отсутствие мер по выявлению административных правонарушений; фиксации фактов причинения вреда объектам окружающей среды, совершаемых на охраняемой территории, и т.д.

Кроме того, стало известно, что ранее к работе «Дирекции ООПТ Пермского края», которая управляет 36 особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), включая природный парк «Пермский», возникли претензии и у регионального минприроды. Особое внимание было обращено на медлительность руководства дирекции в развитии приоритетных направлений деятельности ООПТ.

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