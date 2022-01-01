Uniqlo закрыл свой единственный в Перми магазин Он проработал менее полугода Поделиться Поделиться Твитнуть

Отдел Uniqlo в МФЦ «Эспланада»

Олег Антонов

С 21 марта японский бренд Uniqlo приостановил работу своего единственного магазина в Перми. Он открылся 24 сентября прошлого года в ТРЦ «Планета». То, что торговая точка с сегодняшнего дня закрыта, подтвердили в администрации торгово-развлекательного центра.

Бренд заявил о приостановке своей работы в РФ в связи с военной операцией на Украине, хотя в первые дни после начала военных действий компания заявляла, что не собирается покидать российский рынок.

Известно, что этой весной в «iMALL Эспланада» должен был открыться второй отдел Uniqlo.

Ранее Государственная инспекция труда в Пермском крае выписала предостережение владельцам магазина Uniqlo и других торговых марок о недопустимости нарушения трудовых прав работников.

В Uniqlo заявляют, что персонал магазинов не увольняют, сотрудникам будет выплачиваться зарплата.

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