Uniqlo всё-таки приостановит работу в России Ранее руководство сети заявляло, что магазины в РФ не закроет Поделиться Поделиться Твитнуть

Отдел Uniqlo в МФЦ «Эспланада»

Олег Антонов

Японская торговая марка Uniqlo объявила о приостановке деятельности в России.

Как говорится в заявлении компании, «продолжая вести бизнес Uniqlo в России, в работе мы столкнулись с рядом трудностей, в том числе с операционными проблемами и обострением конфликтной ситуации. Поэтому сегодня мы приняли решение временно приостановить нашу деятельность».

Напомним, ранее глава Uniqlo Тадаси Янаи говорил, что торговая марка не присоединится к санкциям. По его словам, одежда — жизненная необходимость и россияне имеют такое же право на жизнь, что и остальной мир.

Источники в японской сети сообщили СМИ, что магазины ретейлера закроются в 20-х числах марта, при этом контракты с сотрудниками не расторгаются.

В Перми работает один магазин Uniqlo — в ТРЦ «Планета». Второй должен был открыться этой весной в «iMALL «Эспланада».

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