Елена Синица
В Перми откроется второй магазин Uniqlo
Он появится в МФЦ «iMALL Эспланада»
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Весной 2022 года в Перми откроется второй магазин Uniqlo. Он появится в МФЦ «iMALL Эспланада». Об этом сообщает FashionUnited.
Поясняется, что площадь магазина составит 1,3 тыс. кв. м. Он разместится рядом с эскалатором и переходом во вторую очередь торгового центра.
Напомним, первый магазин Uniqlo открылся в сентябре в ТРЦ «Планета».
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