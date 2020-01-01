Елена Синица В Перми откроется второй магазин Uniqlo Он появится в МФЦ «iMALL Эспланада» Поделиться Поделиться Твитнуть

ГК «Проспект Групп»

Весной 2022 года в Перми откроется второй магазин Uniqlo. Он появится в МФЦ «iMALL Эспланада». Об этом сообщает FashionUnited.

Поясняется, что площадь магазина составит 1,3 тыс. кв. м. Он разместится рядом с эскалатором и переходом во вторую очередь торгового центра.





Напомним, первый магазин Uniqlo открылся в сентябре в ТРЦ «Планета».

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