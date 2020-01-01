Мария Сыропятова В Перми 24 сентября открывается магазин японского бренда одежды Uniqlo Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

В пятницу, 24 сентября, состоится открытие магазина японского бренда одежды Uniqlo в Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый магазин займёт помещение площадью 1,1 тыс. кв. м на первом этаже ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б). Осенью 2021 года открытие новых магазинов Uniqlo также планируется в Воронеже и Уфе.

Напомним, ТРЦ «Планета» официально открылся 22 апреля. Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Планируемая ежедневная посещаемость — около 35 тыс. человек.

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