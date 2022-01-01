Елена Синица В мае «Победа» возобновляет перелёты из Перми в Стамбул Рейсы запланированы три раза в неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно расписанию аэропорта «Большое Савино», в мае авиакомпания «Победа» возобновит рейсы из Перми в Стамбул.

Перелёты запланированы с 1 по 31 мая и с 2 по 27 октября. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути — 4 часа 30 минут.





Напомним, в начале марта «Победа» приостановила выполнение международных рейсов.

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