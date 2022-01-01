Независимый директор «Уралкалия» Пол Остлинг покинул совет директоров компании Отслинг входил в совет с 2011 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пол Остлинг / фото: finparty.ru

Бессменный член совета директоров «Уралкалия» с 2011 года Пол Остлинг покинул его после введения санкций в отношении бенефициара компании Дмитрия Мазепина, об этом сообщает «Интерфакс».

Информацию об уходе Остлинга раскрыл Polymetal.

Остлинг считался долгожителем совета директоров «Уралкалия». Он вошёл в него в 2011 году после слияния «Уралкалия» и «Сильвинита».

О других изменениях в совете директоров «Уралкалия» не сообщалось. После того, как Мазепин был включён в санкционный список Евросоюза и передал контроль над группой «Уралхим» своим соратникам — председателю совета директоров Димитрию Татьянину и генеральному директору Дмитрию Коняеву, компания убрала с сайта сведения о совете директоров.

Пол Джеймс Остлинг родился в 1948 году, обучался в Fordham University на юридическом факультете. Там же он получил степень бакалавра по математике и философии. С 1977 года начал работать в британской аудиторской фирме Ernst & Young Global. В 2007 году Остлинг вошел в состав Совета директоров ОАО «МТС». Одновременно с этим он занимал пост генерального директора ОАО «КУНГУР — нефтегазовое оборудование и сервисы». Остлинг также председательствовал в комитете по вознаграждениям и назначениям ОАО «Промсвязьбанк», входил в состав СД ОАО «ОХК «Уралхим».





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