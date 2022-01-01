Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Артём Абашев трудоустроился в Большом театре Должность главного дирижёра Пермского театра оперы и балета он покинул в декабре прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Артём Абашев

Константин Долгановский

На сайте Большого театра в разделе «Люди театра» появилась новая страничка. В качестве приглашённого дирижёра здесь начинает работу Артём Абашев. В 2022 году в репертуаре нового дирижёра – оперы «Кармен» и «Русалка», однако, как говорят знающие люди, он серьёзно заходит на репертуар Большого театра.

Напомним, Артём Абашев работал дирижёром в Пермском театре оперы и балета с 2013 года, с 2019 по декабрь 2021 года – главным дирижёром театра. Он уволился на фоне разногласий с новым театральным руководством.

Кроме Большого театра, Артём Абашев сотрудничает в качестве приглашённого дирижёра с театром УралОпераБалет (Екатеринбург).

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