В ходе спецоперации на Донбассе погиб ещё один житель Прикамья Иван Колмогоров представлен к Ордену Мужества посмертно Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации по защите ДНР погиб житель посёлка Воскресенцы Лысьвенского округа Пермского края Иван Колмогоров. Об этом сообщили в администрации округа.

«Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы! Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении

За отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, Иван Коломогоров представлен к Ордену Мужества посмертно.

Напомним, ранее сообщалось о гибели 10 жителей Прикамья в ходе военной операции на Украине и в республиках ДНР и ЛНР.









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