Сайт МЧС Пермского края подвергся хакерской атаке Неизвестные взломали интернет-ресурсы ведомства по всей стране Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае утром 17 марта стал недоступен сайт ГУ МЧС, до этого была совершена хакерская атака на портал федерального ведомства. На данный момент на странице регионального управления сообщается о технических работах.

«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы. Сервис «Обращение граждан» работает в штатном режиме», — написано на сайте ГУ МЧС Прикамья.

Недоступными сейчас оказались сайты министерства и в других регионах, а также сайт МЧС России.

Ранее на главной странице сайта МЧС РФ с российского на украинский был изменён телефон доверия, сообщает ТАСС, также появилась надпись со ссылками, которые попадают под нарушение нового закона о фейках.

Напомним, накануне хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов РФ. На ресурсах также появилась информация, «связанная с украинской проблематикой».

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