Сайт МЧС Пермского края подвергся хакерской атаке
Неизвестные взломали интернет-ресурсы ведомства по всей стране
В Пермском крае утром 17 марта стал недоступен сайт ГУ МЧС, до этого была совершена хакерская атака на портал федерального ведомства. На данный момент на странице регионального управления сообщается о технических работах.
«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы. Сервис «Обращение граждан» работает в штатном режиме», — написано на сайте ГУ МЧС Прикамья.
Недоступными сейчас оказались сайты министерства и в других регионах, а также сайт МЧС России.
Ранее на главной странице сайта МЧС РФ с российского на украинский был изменён телефон доверия, сообщает ТАСС, также появилась надпись со ссылками, которые попадают под нарушение нового закона о фейках.
Напомним, накануне хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов РФ. На ресурсах также появилась информация, «связанная с украинской проблематикой».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.