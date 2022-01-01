Хакеры взломали сайты российских арбитражных судов
Интернет-ресурсы судов общей юрисдикции атака не затронула
Сайты арбитражных судов РФ подверглись хакерской атаке. Она была совершена около 5 часов утра по московскому времени 16 марта. На сайтах появилась информация, «связанная с украинской проблематикой», передаёт «РИА Новости».
Послание стало недоступным примерно через час. В настоящий момент интернет-ресурсы просто «не грузятся». Не работает в том числе и сайт perm.arbitr.ru Арбитражного суда Пермского края.
Добавим, что суды общей юрисдикции расположены на другой платформе, поэтому их атака не затронула.
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