Хакеры взломали сайты российских арбитражных судов Интернет-ресурсы судов общей юрисдикции атака не затронула Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Сайты арбитражных судов РФ подверглись хакерской атаке. Она была совершена около 5 часов утра по московскому времени 16 марта. На сайтах появилась информация, «связанная с украинской проблематикой», передаёт «РИА Новости».

Послание стало недоступным примерно через час. В настоящий момент интернет-ресурсы просто «не грузятся». Не работает в том числе и сайт perm.arbitr.ru Арбитражного суда Пермского края.

Добавим, что суды общей юрисдикции расположены на другой платформе, поэтому их атака не затронула.

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