Елена Синица Профильный комитет парламента согласился повысить штрафы за безбилетный проезд Завтра парламентарии рассмотрят проект закона в первом чтении Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Члены комитета ЗС по госполитике и местному самоуправлению поддержали повышение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Решение принято на заседании комитета 16 марта.

Согласно законопроекту, штраф предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первичное нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное. Владельцев безлимитных проездных за безбилетный проезд ждёт предупреждение или же штраф в размере 500 руб.





Сейчас бескондукторная система действует на 60% маршрутов. За полгода за безбилетный проезд оштрафованы около 1 тыс. человек. Еженедельно проводится более 2 тыс. проверок контролёрами (сейчас работает 71 человек). В планах городских властей увеличить число контролёров в два раза. В целом доля безбилетников составляет около 20%.





Завтра на пленарном заседании парламентарии рассмотрят законопроект в первом чтении.

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