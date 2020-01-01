Елена Синица Не в то время, не в том месте Пермские общественники предложили властям отложить резкое повышение штрафов за безбилетный проезд Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В среду, 9 марта, прошло заседание круглого стола на тему повышения штрафов за безбилетный проезд. Мэрия продолжает настаивать на их увеличении в пять раз, представители общественности же предлагают отложить рассмотрение вопроса. Главный аргумент — сейчас не та экономическая ситуация.

Неактуальный размер





Согласно законопроекту, штраф предлагается увеличить с 500 до 2,5 тыс. руб. за первичное нарушение и до 5 тыс. руб. за повторное. Владельцев безлимитных проездных за безбилетный проезд ждёт предупреждение или же штраф в размере 500 руб. А вот в случае, если неисправны валидаторы или же в транспорте отсутствуют QR-коды для оплаты проезда цифровой транспортной картой, штрафовать не будут. Достаточно будет подтвердить контролёру факт наличия оплаченной карты. Глава департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин отметил, что установленная в 2015 году сумма штрафа уже неактуальна и не имеет «запретительного эффекта».





По его словам, сейчас бескондукторная система действует на 60% маршрутов. За полгода за безбилетный проезд оштрафованы около 1 тыс. человек. Еженедельно проводится более 2 тыс. проверок контролёрами (сейчас работает 71 человек). В планах городских властей увеличить число контролёров в два раза. В целом доля безбилетников составляет около 20%, добавил Путин.





«Это сопоставимо с суммами на содержание штата кондукторов», — обратил внимание глава департамента транспорта.





Штрафы как в Питере





Пермь — один из первых городов, где предлагают такое резкое увеличение штрафов, сказал Анатолий Путин. Однако он добавил, что при переходе на новые контракты с перевозчиками на повышение штрафов пойдут и другие города. Он отметил, что власти Санкт-Петербурга также предлагают увеличить штраф до 2,5 тыс. руб.





«Да, мы одни из первых, но это не значит, что это неправильное управленческое решение», — заключил Путин.





Депутат заксобрания Алексей Инюткин отметил, что в других городах страны размер штрафа значительно меньше предлагаемого. По его словам, в Москве штраф составляет 1 тыс. руб., в Волгограде — 500 руб., во Владимирской области — 300 руб., в Алтайском крае — 100 руб.





Ещё один депутат краевого парламента Олег Постников считает, что необходима градация размера штрафа в разных территориях региона. По его мнению, уровень жизни в некоторых территориях значительно ниже, чем в Перми, а значит, штраф в 2,5 тыс. руб. для них будет очень существенен.





В то же время общественный деятель Ростислав Толмачёв высказал мнение, что штраф должен соответствовать стоимости безлимитного тарифа транспортной карты на один месяц.





«Это не налог, а наказание за конкретное правонарушение. Штраф должен стимулировать благоразумных людей вообще никогда его не совершать. Когда предлагают равняться на худшие примеры, где штрафы 20 или 100 руб., это выглядит странным. Эти штрафы не работают, человеку выгоднее заплатить штраф, чем оплатить услугу», — сказал он.





Не вовремя





Депутат Пермской гордумы Алексей Медведев отметил, что сейчас в стране совсем другая экономическая реальность, в которой многие могут остаться без работы и вовсе оказаться «на грани выживания». В связи с этим депутат предложил отложить рассмотрение этого вопроса, возможно, ввести мораторий на принятие такого решения.





Аналогичное мнение высказали председатель Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирина Ермакова и директор транспортной компании «АААвто» Александр Антипов.





«Я бы отложил увеличение штрафа за безбилетный проезд в связи со сложившимися обстоятельствами. Мы скоро вообще неизвестно на чём будем ездить, у нас уже нет расходного материала», — прокомментировал Антипов.





В результате первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин отметил, что законопроект ещё будет обсуждаться на круглых столах и предложения будут рассмотрены.

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