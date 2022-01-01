В Алматы задержан бизнесмен, которому принадлежат McDonald’s в Перми Кайрат Боранбаев водворён в изолятор временного содержания Поделиться Поделиться Твитнуть

Кайрат Боранбаев / фото: mail.kz

В Алматы задержан казахский бизнесмен Кайрат Боранбаев. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство. Боранбаеву принадлежит франчайзинг McDonald’s в Пермском крае.

Бизнесмен задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу, он водворён в ИВС. Причина задержания не называется, но СМИ напомнили, что бизнесмен был связан с коррупционным скандалом с транзитом газа из Туркмении.

Кайрату Боранбаеву 55 лет. В Казахстане ему принадлежат футбольный клуб «Кайрат», Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», компания по розливу минеральной воды «Алекс Сарыагаш» и др.

В России Боранбаев владеет ООО «Региональная сеть предприятий питания» (СПП) — управляет предприятиями McDonald’s в Пермском крае, Башкортостане, Татарстане, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях.

Выручка СПП за 2020 год составила 11,8 млрд руб., а чистая прибыль — 17,4 млн руб.

Ранее McDonald's заявил о временном закрытии своих ресторанов в России 14—15 марта. Однако некоторые рестораны быстрого питания в Перми продолжили работу.

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