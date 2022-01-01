Мария Сыропятова McDonald’s в Перми 15 марта продолжил работу В головной компании заверяли, что последние заведения сети закроются 14 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Во вторник, 15 марта, продолжил работу McDonald’s в пермском ЦУМе. Как уже сообщал «Новый компаньон», не все кафе американской сети намерены приостанавливать работу в краевом центре, несмотря на решение головной компании о закрытии заведений в России с 14–15 марта.

«Поскольку весь цикл производства сети находится в России и с импортом не связан, кафе сети попытаются остаться на рынке», — отметил источник издания.

McDonald’s объяснил решение приостановить деятельность в России тем, что в текущей обстановке «не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высоких стандартов качества, к которым привыкли гости».

Напомним, что всего в Перми было открыто шесть кафе McDonald’s.

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