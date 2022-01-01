Елена Синица Комитет ЗС по госполитике поддержал объединение Губахи и Гремячинска Законопроект рассмотрят на пленарном заседании 17 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Губаха

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В среду, 16 марта, депутаты комитета заксобрания по госполитике одобрили законопроект об объединении Губахи и Гремячинска.

Губахинский депутат Алексей Мазлов отметил, что после объединения будет применяться концентрация ресурсов на реализацию проектов. В первую очередь это важно не для центральных территорий, а для посёлков, поэтому «жители выражают серьёзные надежды», добавил он.

Мазлов также сказал, что консолидированный бюджет позволит выравнять экономическую и социальную ситуацию в объединённых территориях.

По словам депутата, это наиболее важно для Гремячинского округа, поскольку муниципалитет находится в «предбанкротном состоянии», не участвует уже два года в различных проектах, не используя имеющиеся ресурсы.

Напомним, ранее сообщалось, что объединение необходимо для ускорения социально-экономического развития территорий и повышения уровня жизни населения.

Административным центром нового муниципального образования станет Губаха.

Представительным органом объединения станет дума Губахинского муниципального округа. В её состав войдут 20 депутатов-одномандатников. После того как пройдут выборы в думу, будет выбран глава округа. Завершение всех процессов планируется в срок до 1 января 2023 года.

Депутаты заксобрания рассмотрят законопроект на пленарном заседании 17 марта.

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