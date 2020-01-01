Елена Синица В краевой парламент поступил законопроект об объединении Губахи и Гремячинска Административным центром станет Губаха Поделиться Поделиться Твитнуть

Губаха

starcom68.livejournal.com

Губахинский и Гремячинский городские округа могут объединиться в единый муниципальный округ. Соответствующий законопроект направила дума Губахинского округа в Законодательное собрание Пермского края.

В пояснительной записке отмечается, что объединение необходимо для ускорения социально-экономического развития территорий и повышения уровня жизни населения.

Административным центром нового муниципального образования станет Губаха.

Представительным органом объединения также станет дума Губахинского муниципального округа. В её состав войдут 20 депутатов-одномандатников. После того как пройдут выборы в думу, будет выбран глава округа. Завершение всех процессов планируется в срок до 1 января 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.