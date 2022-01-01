Елена Синица Правительство Прикамья будет согласовывать с Заксобранием глобальные изменения по инфраструктурным объектам Под «глобальными» пониматься изменения объёмом в 30% от краевой казны Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Антипина

Константин Долгановский

Глобальные финансовые изменения по объектам инфраструктуры правительство края будет обсуждать с Законодательным собранием. Об этом сообщила первый зампред регионального правительства Ольга Антипина на заседании комитета по бюджету 16 марта.

Как пояснила Антипина, под «глобальными» будут пониматься изменения объёмом в 30% от краевой казны.

Отметим, что по новым правилам, в случае неблагоприятной экономической обстановки правительствам регионов разрешено перераспределять средства субъекта без внесения изменений в закон о бюджете. Соответственно, решения могут приниматься без участия депутатов Заксобрания.

«Хватит являться соучастниками постоянных изменений в адресную инвестиционную программу. Давайте предоставим эти полномочия и ответственность правительству в полной мере. Когда мы соучаствуем в этом, то мы не можем с правительства потом в должной мере спрашивать конечный результат. Мы постоянно их подстраховываем, в рамках перечня идём у них на поводу», — высказалась председатель комитета Елена Зырянова.

Напомним, правительство Пермского края могут наделить правом до конца 2022 года не согласовывать с заксобранием внесение изменений в перечень объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства.

Отмечается, что решение позволит оперативно вносить изменения в адресную инвестиционную программу, а соответственно, своевременно финансировать строительство объектов, менять сроки и пр.





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