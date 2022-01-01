Елена Синица
Решения по инфраструктурным объектам Прикамья временно не будут согласовываться с краевым парламентом
Проект закона рассмотрят 17 марта
Правительство Пермского края могут наделить правом до конца 2022 года не согласовывать с заксобранием внесение изменений в перечень объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства. Соответствующий проект внёс на рассмотрение в краевой парламент губернатор региона Дмитрий Махонин.
Как говорится в пояснительной записке, это связано с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.
Отмечается, что решение позволит оперативно вносить изменения в адресную инвестиционную программу, а соответственно, своевременно финансировать строительство объектов, менять сроки и пр.
Проект предлагается рассмотреть на пленарном заседании парламента 17 марта в двух чтениях.
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