Елена Синица Решения по инфраструктурным объектам Прикамья временно не будут согласовываться с краевым парламентом Проект закона рассмотрят 17 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края могут наделить правом до конца 2022 года не согласовывать с заксобранием внесение изменений в перечень объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства. Соответствующий проект внёс на рассмотрение в краевой парламент губернатор региона Дмитрий Махонин.

Как говорится в пояснительной записке, это связано с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

Отмечается, что решение позволит оперативно вносить изменения в адресную инвестиционную программу, а соответственно, своевременно финансировать строительство объектов, менять сроки и пр.

Проект предлагается рассмотреть на пленарном заседании парламента 17 марта в двух чтениях.

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