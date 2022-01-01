«Автоваз» с 16 марта повысил цены на автомобили Цена меняется второй раз за месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Со среды, 16 марта, «Автоваз» повышает цены на автомобили Lada, об этом сообщается на сайте компании. Подорожание по шести моделям составило в среднем 8%. Это второе повышение цены за март

Так, стоимость седана Lada Granta повысилась на 6% (43 тыс. руб) и теперь начинается от 727,9 тыс. руб.; трехдверной Niva Legend подорожал до 818, 9 тыс. руб. (+5%); Niva Travel — до 1 млн 66,9 тыс. рублей (+6%); Vesta поднялась в цене на 8,6% (89 тыс. руб.) до 1 млн 121,9 тыс. руб.; Xray — до 1 млн 106,9 тыс. руб. (+9,6%); Lada Largus теперь стоит 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12%).

Напомним, с 1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada на 10–20% (63–247 тыс. руб.).





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