«Автоваз» с 16 марта повысил цены на автомобили

Цена меняется второй раз за месяц

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автоваз автомобили

фото: autonews.ru

Со среды, 16 марта, «Автоваз» повышает цены на автомобили Lada, об этом сообщается на сайте компании. Подорожание по шести моделям составило в среднем 8%. Это второе повышение цены за март

Так, стоимость седана Lada Granta повысилась на 6% (43 тыс. руб) и теперь начинается от 727,9 тыс. руб.; трехдверной Niva Legend подорожал до 818, 9 тыс. руб. (+5%); Niva Travel — до 1 млн 66,9 тыс. рублей (+6%); Vesta поднялась в цене на 8,6% (89 тыс. руб.) до 1 млн 121,9 тыс. руб.; Xray — до 1 млн 106,9 тыс. руб. (+9,6%); Lada Largus теперь стоит 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12%).

Напомним, с 1 марта «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Lada на 10–20% (63–247 тыс. руб.).


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