В Перми резко подорожали автомобили Наценка на некоторые иностранные модели составила уже более 1 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Иностранные и отечественные автопроизводители на фоне роста курса валют и прекращения поставок авто в Россию ряда брендов начали поднимать цены. Так, резко подорожали автомобили Lada, Kia и Toyota, являющиеся лидерами по объёму продаж в Пермском крае. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Так, «АвтоВАЗ» с 1 марта резко повысил цены на автомобили Lada на 10-20% (63—247 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser 300 подорожала с 5,7 млн до 7,2 млн руб., Lexus LX — с 7,9 млн до 10 млн руб.

Кроме того, как сообщает газета "Ведомости", в Тольятти на «АвтоВАЗе» с 5 марта приостановят производство автомобилей из-за нехватки компонентов. Длительность простоя неизвестна.

Напомним, по данным аналитического агентства «Автостат», иномарки составляют основную долю продаж автомобилей в Пермском крае. В 2021 году в регионе было зарегистрировано 18 тыс. новых автомобилей иностранных брендов (63,4%) и 10 тыс. отечественных (36,6%).

Пятёрка лидеров по объему продаж:

Lada — 10,1 тыс. машин;

Renault — 3,2 тыс. машин;

Kia — 3 тыс. машин;

Hyundai — 2,3 тыс. машин;

Toyota — 1,7 тыс. машин.

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