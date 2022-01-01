Leroy Merlin ищет поставщиков в Перми
Компания планирует заменить импортный ассортимент за три месяца
Французская сеть магазинов товаров для ремонта и обустройства дома Leroy Merlin организовала штаб по импортозамещению продукции. Компания ищет новых поставщиков в российских регионах, в том числе и в Перми, об этом сообщает telegram—канал центра «Мой бизнес Пермский край».
Пермские производители могут отправлять свои предложения на sourcing@leroymerlin.ru
Компания планирует в ближайшие три месяца полностью заменить импортный ассортимент на российские товары.
Ранее в компании Leroy Merlin подтвердили информацию, что все магазины одного из крупнейших европейских DIY-ретейлеров продолжат работать в России в стандартном режиме.
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