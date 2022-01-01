Пермское УФАС сократило время работы горячей линии по вопросам растущих цен Теперь звонки принимаются только во второй половине дня Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермских магазинах с полок исчезает сахар

Юлия Усольцева

В Пермском УФАС России сообщили об изменении режима работы телефонной горячей линии по вопросам цен на товары и услуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь звонки принимаются в рабочие часы управления: с понедельника по четверг с 14:00 до 18:00 и в пятницу с 14:00 до 16:45. Номер горячей линии: (342) 235-12-83.

Ранее звонки принимались с 9 часов утра.

В УФАС напомнили, что при обращении гражданину необходимо назвать фамилию, имя, отчество, сообщить наименование товара, его вес/объём, производителя, когда и на сколько изменилась цена, назвать магазин, где зафиксирован рост цены, и его адрес.

Ранее в антимонопольном ведомстве сообщали, что за неделю работы на горячую линию поступило 83 обращения по телефону и 118 жалоб в письменной форме относительно роста цен на продукты. Большинство обращений касались стоимости сахара.

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