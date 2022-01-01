Елена Синица За неделю в УФАС поступило более 200 жалоб из-за роста цен на продукты В ведомстве рекомендуют трезво оценивать свои потребности и не закупать продукты впрок Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю работы на горячую линию УФАС поступило 83 обращения по телефону и 118 жалоб в письменной форме касательно роста цен на продукты. Большинство обращений касаются стоимости сахара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам антимонопольщиков, сейчас мониторинг цен не отражает реальной динамики. Это связано с тем, что из-за ажиотажного спроса дешёвые товары быстро раскупили. В результате на полках остались продукты премиум-класса.





Кроме этого, в УФАС добавили, что сахара с минимальным ценником в магазинах нет, потому что торговые сети не успевают доставлять товар со складов и выкладывать на полки. Отмечается, что спрос на него вырос в пять раз.





В ведомстве порекомендовали жителям трезво оценивать свои потребности и не закупать товары впрок. Тогда магазины смогут обеспечить наличие продуктов по минимальным ценам. Со своей стороны, УФАС примет жёсткие меры реагирования к участникам рынка, если они, пользуясь ситуацией, необоснованно повысят отпускные цены.

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