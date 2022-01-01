Мария Сыропятова
ТРК «Семья» ведёт переговоры о стоимости аренды с приостановившими работу магазинами
Ранее в Перми приостановили работу Zara, Bershka и Puma
В администрации ТРК «Семья» ведут переговоры о стоимости аренды в период простоя с магазинами, которые приостановили работу к 8 марта.
«Арендаторы, приостановившие работу, не уведомляли ТРК о прекращении арендных отношений, товарные запасы из магазинов не вывозятся», — отметили в ТРК «Семья».
При этом, по данным администрации ТРК, также не прекращаются трудовые отношения с работниками магазинов. Пока ситуация расценивается как пауза в работе.
Напомним, что в Перми приостановили работу магазины Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka и Puma. Все бренды принадлежат испанской компании Inditex.
На некоторых отделах сейчас вывешены объявления для покупателей о временном закрытии и о продлении периода возврата и срока действия подарочных карт на 30 дней после открытия магазинов.
В официальном сообщении компании — владельца брендов Inditex приостановка работы объясняется тем, что «в нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации».
Также сообщалось о приостановке работы магазинов косметики и парфюмерии Sephora французского концерна LVMH.
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