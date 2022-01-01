Мария Сыропятова Закрытие магазина «ВкусВилл» в Перми объяснили низкой эффективностью В краевом центре продолжают работать ещё три торговые точки федерального ретейлера Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный продуктовый ретейлер «ВкусВилл» подтвердил закрытие одного из своих магазинов в Перми — в ТЦ «Моби Дик» по адресу ул. Екатерининская, 109а. Магазин проработал с 14 февраля по 14 марта 2022 года.

Как объяснили в компании, магазин в ТЦ «Моби Дик» показал низкий уровень эффективности, поэтому было принято решение о закрытии.

«Для «ВкусВилла» это обычная практика, команда сотрудников займётся развитием новых магазинов в других городах», — заявил представитель ретейлера.

Напомним, что в Перми продолжают работу ещё три магазина «ВкусВилл» и доставка онлайн-заказов.

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