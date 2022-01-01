Мария Сыропятова «ВкусВилл» закрыл один из магазинов в Перми Причины пока не раскрываются Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Магазин «ВкусВилл» в ТЦ «Моби Дик» (ул. Екатерининская, 109а) закрыт. Надпись об этом появилась на дверях магазина. Он начал работу в феврале 2022 года.

Помимо него у федеральной сети магазинов здорового питания в Перми есть ещё три торговые точки по адресам: Комсомольский проспект, 24 и 56, ул. Ленина, 74.

В пресс-службе «ВкусВилла» комментарий обещали предоставить позднее.

Напомним, что летом 2021 года в Пермь зашла федеральная торговая сеть «ВкусВилл». История компании началась с открытия в Москве в 2009 году магазина «Избёнка». Непосредственно сеть «ВкусВилл» была образована в 2012 году. Компания делает ставку на натуральные продукты без консервантов. В настоящее время сеть «ВкусВилл» представлена в 50 городах России.

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