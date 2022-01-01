Елена Синица
Пермские судебные приставы с 15 марта возобновляют очный приём граждан
Записаться на приём можно на официальном сайте
В Пермском крае судебные приставы возобновляют личный приём граждан с 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.
Поясняется, что при этом необходимо записаться на приём на официальном сайте ведомства в разделе «Запись на личный приём».
Решение принято в связи с улучшением эпидобстановки в регионе.
Напомним, с 14 марта возобновился личный приём в Госинспекции труда по Пермскому краю, а с 10 марта в налоговых органах.
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